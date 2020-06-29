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    У трусах і на коні: п’яний чоловік верхи приїхав у столичний супермаркет по пиво (відео)

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    Чоловік на коні у магазині - У трусах і на коні: п’яний чоловік верхи приїхав у столичний супермаркет по пиво (відео)
    Чоловік на коні у магазині
    Фото: скріншот відео

    Чолов'яга просив працівників магазину купити йому пиво, бо йому «незручно» в трусах заходити

    У неділю, 28 червня, українці святкували День Конституції та День молоді.

    У Києві не обійшлося без ексцесів. Так, у супермаркет на проспект Георгія Гонгадзе, 5 п’яний чоловік в одних трусах приїхав на коні в супермаркет по пиво. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    Працівники магазину порадили чолов’язі прив’язати десь коня на вулиці, а самому піти за пивом. На це він відповів, що йому у трусах «незручно».

    Супроводжували вершника також п’яні два його товариші, щоправда, вони були одягнені і без коней.

     

     

    Київ алкогольне сп'яніння кияни магазин
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