У трусах і на коні: п’яний чоловік верхи приїхав у столичний супермаркет по пиво (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік на коні у магазині Фото: скріншот відео

Чолов'яга просив працівників магазину купити йому пиво, бо йому «незручно» в трусах заходити

У неділю, 28 червня, українці святкували День Конституції та День молоді.

У Києві не обійшлося без ексцесів. Так, у супермаркет на проспект Георгія Гонгадзе, 5 п’яний чоловік в одних трусах приїхав на коні в супермаркет по пиво. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Працівники магазину порадили чолов’язі прив’язати десь коня на вулиці, а самому піти за пивом. На це він відповів, що йому у трусах «незручно».

Супроводжували вершника також п’яні два його товариші, щоправда, вони були одягнені і без коней.