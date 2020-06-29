На Центральному залізничному вокзалі Києва горів чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався на одній із платформ вокзалу

Молодик отримав ураження струмом

На одній із платформ Центрального залізничного вокзалу Києва горів чоловік. Повідомлення про це надійшло до столичної поліції.

За викликом негайно виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група відділу поліції на станціях залізничного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що чоловік заліз на дах потягу та отримав ураження струмом, внаслідок чого загорівся. Перехожі та працівники поліції, що несли служб по забезпеченню публічної безпеки та порядку на залізничному вокзалі, швидко відреагували та загасили полум’я на чоловікові.

Потерпілого з опіками тіла госпіталізували до лікарняного закладу для надання допомоги в умовах стаціонару. Його особу встановлено: ним виявився уродженець Чернівецької області 1994 року народження.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у територіальному відділі поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація.