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    У Києві з евакуатора ледь не впав елітний Range Rover (фото)

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    Інцидент стався&nbsp;на Русанівській набережній у Києві - У Києві з евакуатора ледь не впав елітний Range Rover (фото)
    Інцидент стався на Русанівській набережній у Києві
    Фото: Філіп Хопта, Facebook

    Джип на іноземній реєстрації невдало завантажили на евакуатор

    На Русанівській набережній у Києві з евакуатора бічного навантаження ледь не впав елітний позашляховик Range Rover.

    Про це повідомляють очевидці у Facebook.

    Зазначається, що джип був на іноземній реєстрації. На місці події працювали правоохоронці.

    Інцидент на Русанівці стався ввечері 28 червня.

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    У Києві з евакуатора ледь не впав елітний Range Rover (фото)
    У Києві з евакуатора ледь не впав елітний Range Rover (фото)
    У Києві з евакуатора ледь не впав елітний Range Rover (фото)

    До слова, вчора на Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик.

    ДТП Київ автомобіль евакуація
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