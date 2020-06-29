У Києві з евакуатора ледь не впав елітний Range Rover (фото)
Інцидент стався на Русанівській набережній у Києві
Фото: Філіп Хопта, Facebook
Джип на іноземній реєстрації невдало завантажили на евакуатор
На Русанівській набережній у Києві з евакуатора бічного навантаження ледь не впав елітний позашляховик Range Rover.
Про це повідомляють очевидці у Facebook.
Зазначається, що джип був на іноземній реєстрації. На місці події працювали правоохоронці.
Інцидент на Русанівці стався ввечері 28 червня.
До слова, вчора на Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик.