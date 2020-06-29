У Києві з евакуатора ледь не впав елітний Range Rover (фото)



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Інцидент стався на Русанівській набережній у Києві Фото: Філіп Хопта, Facebook

Джип на іноземній реєстрації невдало завантажили на евакуатор

На Русанівській набережній у Києві з евакуатора бічного навантаження ледь не впав елітний позашляховик Range Rover.

Про це повідомляють очевидці у Facebook.

Зазначається, що джип був на іноземній реєстрації. На місці події працювали правоохоронці.

Інцидент на Русанівці стався ввечері 28 червня.

До слова, вчора на Дніпровській набережній у Києві не розминулися таксі і позашляховик.