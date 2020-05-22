У вихідні буде обмежено рух низкою вулиць у центрі Києва (список)



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Під час ремонтних робіт рух транспорту буде обмежено

Київавтодор проводить ремонтні роботи

У вихідні у Києві на деяких вулицях у центрі міста проводитиметься ремонт дорожнього покриття

Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Так, 23 і 24 травня із 08:00 до 20:00 на Кловському узвозі частково обмежать рух транспорту. На Кловському узвозі розпочинають середній ремонт покриття. Працюватимуть на ділянці між вулицями Інститутською і Мечникова. Цими вихідними фрезуватимуть покриття.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Із 08:00 до 20:00 23 травня на вул. Олеся Гончара частково обмежать рух транспорту. Покриття оновлюватимуть на ділянці між площею Перемоги і вулицею Гоголівською. 23 травня за сприятливої погоди ділянку асфальтуватимуть.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Із 08:00 до 20:00 23 травня на вул. Золотоворітській частково обмежать рух транспорту. 23 травня стелитимуть верхній шар покриття. Роботи виконають за сприятливої погоди.

23 травня на вул. Рейтарській частково обмежать рух із 8:00 до 20:00. Як зазначили у комунальній корпорації, на вул. Рейтарській триває ремонт покриття на ділянці між вулицями Володимирською і Золотоворітською. 23 травня за сприятливих погодних умов будуть влаштовувати асфальтове покриття.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності.