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    У вихідні буде обмежено рух низкою вулиць у центрі Києва (список)

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    Під час ремонтних робіт рух транспорту буде обмежено - У вихідні буде обмежено рух низкою вулиць у центрі Києва (список)
    Під час ремонтних робіт рух транспорту буде обмежено

    Київавтодор проводить ремонтні роботи

    У вихідні у Києві на деяких вулицях у центрі міста проводитиметься ремонт дорожнього покриття

    Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Так, 23 і 24 травня із 08:00 до 20:00 на Кловському узвозі частково обмежать рух транспорту. На Кловському узвозі розпочинають середній ремонт покриття. Працюватимуть на ділянці між вулицями Інститутською і Мечникова. Цими вихідними фрезуватимуть покриття.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

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    Із 08:00 до 20:00 23 травня на вул. Олеся Гончара частково обмежать рух транспорту. Покриття оновлюватимуть на ділянці між площею Перемоги і вулицею Гоголівською. 23 травня за сприятливої погоди ділянку асфальтуватимуть.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

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    Із 08:00 до 20:00 23 травня на вул. Золотоворітській частково обмежать рух транспорту. 23 травня стелитимуть верхній шар покриття. Роботи виконають за сприятливої погоди.

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    23 травня на вул. Рейтарській частково обмежать рух із 8:00 до 20:00. Як зазначили у комунальній корпорації, на вул. Рейтарській триває ремонт покриття на ділянці між вулицями Володимирською і Золотоворітською. 23 травня за сприятливих погодних умов будуть влаштовувати асфальтове покриття.

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    «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності.

    Київ дороги ремонт Київавтодор
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