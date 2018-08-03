У вихідні рух Північним мостом буде обмежено



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Північний міст у Києві

На мосту ведуться роботи з ремонту асфальтобетонного покриття

У суботу, 4 серпня, у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху:

з 10:00 до 13:00 у напрямку станції метро «Почайна»;

з 13:00 до 18:00 у напрямку житлового масиву Троєщина.

Крім того, 5 серпня з 10:00 до 18:00 на Північному мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі у напрямку житлового масиву Троєщина.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, з 3 серпня до 1 вересня на Південному мостовому переході у напрямку Столичного шосе буде частково обмежено рух транспорту.