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    У вихідні рух Північним мостом буде обмежено

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    Північний міст у Києві - У вихідні рух Північним мостом буде обмежено
    Північний міст у Києві

    На мосту ведуться роботи з ремонту асфальтобетонного покриття

    У суботу, 4 серпня, у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху:

    • з 10:00 до 13:00 у напрямку станції метро «Почайна»;
    • з 13:00 до 18:00 у напрямку житлового масиву Троєщина.

    Крім того, 5 серпня з 10:00 до 18:00 на Північному мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі у напрямку житлового масиву Троєщина.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, з 3 серпня до 1 вересня на Південному мостовому переході у напрямку Столичного шосе буде частково обмежено рух транспорту.

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