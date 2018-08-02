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    Новини

    На Південному мосту до вересня буде обмежено рух транспорту

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    Дорожні роботи на Південному мосту - На Південному мосту до вересня буде обмежено рух транспорту
    Дорожні роботи на Південному мосту

    «Київавтодор» проводитиме ремонт дорожнього огородження на Південному мостовому переході

    З 3 серпня до 1 вересня на Південному мостовому переході у напрямку Столичного шосе буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «З 10.00 год. 03.08.2018 до 01.09.2018 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту дорожнього огородження на Південному мостовому переході у напрямку Столичного шосе буде частково обмежено рух транспорту у місці виконання робіт», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо також, що з 1 до 15 серпня буде закрито рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги.

    Київавтодор
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