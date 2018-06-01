У вихідні у Києві зміниться рух громадського транспорту (схеми)

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2 та 3 червня у столиці відбудуться загальноміські спортивно-масові заходи

У Києві 2 та 3 червня на час проведення загальноміських спортивно-масових заходів - «Radioday free open air», міжнародних змагань із велосипедного спорту «RaceHorizonPark» та спортивно-благодійного «Пробігу під каштанами» - вносяться зміни у рух автобусів маршрутів №№ 2, 5, 12, 24, 62, 114, 118 та тролейбусів маршрутів №№ 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 40, 42. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Від початку руху 2 червня до 8:00 3 червня під час проведення заходу «Radioday free open air» на Європейській площі рух автобусів маршрутів №№ 24, 62, 114 організовано зі змінами:

автобуси маршруту № 24 від залізничного вокзалу «Південний» до Софійської площі;

від залізничного вокзалу «Південний» до Софійської площі; автобуси маршруту № 62 від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;

від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»; автобуси маршруту № 114 на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до Софійської площі.

2 червня із 7:00 орієнтовно до 18:00 на час проведення міжнародних змагань із велосипедного спорту «Race Horizon Park Maidan» за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – розворот у районі ст. м. «Нивки» – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності, тимчасово закривається рух автобусів маршруту № 24 та вносяться зміни у рух автобусів маршрутів №№ 2, 114, 118 та тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 9, 17:

автобуси маршруту № 2 курсуватимуть від вул. Булгакова до вул. Гарматної за власним маршрутом, далі – вул. Виборзька – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська – вул. Гарматна – б-р Вацлава Гавела, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до ст. м. «Поштова площа»;

автобуси маршруту № 118 від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбуси маршрутів №№ 5, 7 відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до ст. м. «Нивки»;

відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до ст. м. «Нивки»; тролейбуси маршрутів №№ 8, 9, 17 відповідно від вул. Смілянської, аеропорту «Київ», пл. Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний».

Із 7:00 до 17:30 (орієнтовно) 3 червня на час проведення міжнародних змагань «Race Horizon Park Classic» із велосипедного спорту на шосе за маршрутом: вул. Грінченка – вул. Володимира Брожка – просп. Валерія Лобановського – вул. Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка, призупиняється рух автобусів маршруту № 19 та вносяться зміни у рух автобусів маршрутів №№ 5, 12 та тролейбусів маршрутів №№ 40, 42:

автобуси маршруту № 5 від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Антоновича за власною трасою, далі вул. Тверська – вул. Велика Васильківська, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 12 від залізничного вокзалу до вул. Механізаторів за власним маршрутом, далі вул. Солом’янська – вул. Волгоградська);

тролейбуси маршруту № 40 від Кадетського гаю до Залізничного масиву (вул. Волгоградська);

від Кадетського гаю до Залізничного масиву (вул. Волгоградська); тролейбуси маршруту № 42 курсуватимуть від вул. Дегтярівської до Севастопольської площі.

Із 6:00 до 17:00 3 червня (орієнтовно) на час проведення 26-го спортивно-благодійного «Пробігу під каштанами» за маршрутом: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 та автобусів маршрутів №№ 24, 114, а саме:

тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»; тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Щусєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

відповідно від вул. Щусєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу; автобуси маршруту № 24 від музею Історії України у Другій Світовій війні до Європейської площі;

автобуси маршруту № 114 на двох ділянках:

від вул. Милославської до стадіону Динамо ім. Лобановського;

від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Площа Льва Толстого».

Як повідомлялося, 3 червня можливе обмеження на вхід для пасажирів на станцію метро «Арсенальна».