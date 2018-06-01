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    У неділю закриють на вхід станцію метро «Арсенальна»

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    У неділю закриють на вхід станцію метро «Арсенальна»

    Метрополітен попередив про можливі зміни у роботі підземки

    У неділю, 3 червня, у Києві проходитимуть масові заходи.

    У зв’язку з цим можливе обмеження на вхід для пасажирів на станцію метро «Арсенальна». Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Як повідомлялося, у неділю, 3 червня, із 08:00 до 15:00 у Києві традиційно відбудеться спортивно-масовий благодійний захід «Пробіг під каштанами».

    У суботу, 2 червня, із 11:00 до 12:30 у центрі Києва можуть обмежити рух транспорту через проведення Всеукраїнської ходи на захист прав дітей і сімей. 

    Також у Києві 1 по 3 червня триватимуть міжнародні змагання «Race Horizon Park» з велосипедного спорту на шосе, присвячені Дню Києва. Через змагання змінить роботу наземний пасажирський транспорт загального користування та перекриють рух за маршрутами проходу велоколон.

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