  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У жахливій ДТП у Києві загинув працівник поліції

    • Розсилка
    <span>На проспекті Лобановського в Києві сталася ДТП за участю автомобілів Renault Logan і ЗІЛ-5301</span> - У жахливій ДТП у Києві загинув працівник поліції
    Фото: Інформатор
    На проспекті Лобановського в Києві сталася ДТП за участю автомобілів Renault Logan і ЗІЛ-5301

    Загинув працівник поліції полку особливого призначення 1995 року народження

    У результаті аварії за участі Renault Logan і ЗІЛ-5301 у Голосіївському районі столиці загинув працівник поліції.

    Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

    Як повідомлялося, за попередніми даними, водій таксі Renault Logan рухався по проспекту Лобановського в бік Московської площі. На повороті чоловік за кермом Renault через мокру дорогу не впорався з керуванням. Машину винесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася із ЗІЛом.

    Як повідомляє «Еспресо», в результаті зіткнення пасажир таксі загинув на місці пригоди. Ним виявився діючий працівник поліції полку особливого призначення 1995 року народження, який їхав на роботу.

    Водія таксі відвезли до лікарні. Також госпіталізували жінку - пасажира вантажівки.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У жахливій ДТП у Києві загинув працівник поліції
    У жахливій ДТП у Києві загинув працівник поліції
    У жахливій ДТП у Києві загинув працівник поліції
    У жахливій ДТП у Києві загинув працівник поліції
    У жахливій ДТП у Києві загинув працівник поліції
    У жахливій ДТП у Києві загинув працівник поліції
    У жахливій ДТП у Києві загинув працівник поліції

    Раніше повідомлялося, що загинув водій Renault.

    Читайте також
    ДТП Київ вантажівки водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ