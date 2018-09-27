У жахливій ДТП у Києві загинув працівник поліції



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Фото: Інформатор На проспекті Лобановського в Києві сталася ДТП за участю автомобілів Renault Logan і ЗІЛ-5301

Загинув працівник поліції полку особливого призначення 1995 року народження

У результаті аварії за участі Renault Logan і ЗІЛ-5301 у Голосіївському районі столиці загинув працівник поліції.

Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

Як повідомлялося, за попередніми даними, водій таксі Renault Logan рухався по проспекту Лобановського в бік Московської площі. На повороті чоловік за кермом Renault через мокру дорогу не впорався з керуванням. Машину винесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася із ЗІЛом.

Як повідомляє «Еспресо», в результаті зіткнення пасажир таксі загинув на місці пригоди. Ним виявився діючий працівник поліції полку особливого призначення 1995 року народження, який їхав на роботу.

Водія таксі відвезли до лікарні. Також госпіталізували жінку - пасажира вантажівки.

Раніше повідомлялося, що загинув водій Renault.