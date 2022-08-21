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Україна прощається із Русланою Писанкою

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Україна прощається із Русланою Писанкою
фото: gazeta.ua

Писанка пішла із життя 19 липня у Німеччині. Зірці було 56 років

У неділю, 21 серпня, у Києві проводять в останню путь знамениту українську телеведучу та актрису Руслану Писанку, яка пішла з життя 19 липня у Німеччині. Акторка боролася з раком. Їй було 56 років.

У Спасо-Преображенському соборі проходить прощання і з мамою Писанки, Діною Василівною, яка померла від раку у червні.

Зі знаменитостей першим приїхав попрощатися колега Руслани Писанки, ведучий 1+1 Єгор Гордєєв. Також серед присутніх український продюсер Олексій Гончаренко, який протягом багатьох років товаришував з Писанкою.

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Прах Писанки привіз із Німеччини її чоловік Ігор Ісаков, який перебував поряд із актрисою в останні дні її життя. Після церемонії прощання її буде поховано на Байковому цвинтарі. 

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни РФ проти України Руслана Писанка, яка напередодні зламала ногу, поїхала до Німеччини лікуватися. Там у зірки діагностували рак 4 стадії. Лікарі вже нічого не могли вдіяти, адже хвороба була запущеною та прогресувала. Писанка пішла з життя 19 липня у Німеччині. Зірці було 56 років. Кремували Руслану 21 липня. Спочатку прощання з Писанкою відбулося у німецькому місті Кайзерслаутерн біля церкви місцевого кладовища. Після цього чоловік акторки з її прахом повернувся до України.

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