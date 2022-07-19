Однокласниця Писанки поділилася яскравими спогадами про акторку (фото)

Шкільні друзі Писанки пригадують, що в домі Писанки завжди була інша реальність

Новина про смерть відомої актриси та телеведучої Руслани Писанки спантеличила українське суспільство. Писанка була улюбленицею публіки і глядачі любили споглядати за її акторською грою та відданістю професії. У ексклюзивному коментарі для «Главкома» однокласниця телеакторки Лариса Валова пригадала шкільні роки з Писанкою.

«Ми познайомилися в 1982 році, коли я прийшла в 10-А клас київської школи №3 на Виноградарі. Руся вирізнялася з усього класу, була яскравою та вільною, в ній не було нічого від радянської школярки, як я тепер розумію», – розповіла пані Валова.

Також Валова зазначила, що Русі (так ласкаво називало акторку близьке оточення – ред.) не дуже пасувала нудна шкільна форма. Вона була дуже органічною в джинсах і з гітарою, з солом’яним капелюхом в супроводі великої чорної вівчарки. Вчилася вона добре, але це її мало цікавило.

«Схоже, Руся вже тоді знала про своє покликання і увесь час перебувала в вирії цікавих подій. Декілька разів я була в неї вдома, вона жила поряд зі школою. Я вже не пам’ятаю деталей, але відчуття якоїсь іншої реальності було в їхній квартирі. Тато Руслани був відомим оператором-документалістом, ми дивилися щось з його робіт. Це все було для мене з якогось іншого життя», – поділилася однокласниця Руслани Писанки.

Лариса Валова також зазначила, що після закінчення школи вони не бачились декілька років. Однак, якось випадково вони зустрілися на Хрещатику, Руся тоді вже навчалася в театральному на третьому курсі

«Трохи поговорили, обмінялися телефонами. Колись багато років тому я побачила, що в «Бульварі» надрукували номер її мобільного, була дуже обурена цим і зателефонувала їй, поговорили, домовилися якось зустрітися, але не судилося», – додала пані Валова.

Нагадаємо, не стало відомої телеведучої Руслани Писанки. Акторка та телеведуча померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу. Їй було 56 років.