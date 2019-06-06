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    Українців попередили про безстроковий страйк у «Борисполі»

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    Українців попередили про безстроковий страйк у «Борисполі»

    Страйк компанії, яка займається обслуговуванням будівлі аеропорту, розпочнеться 19 червня

    Через два тижні, 19 червня, почнеться безстроковий страйк працівників хендлінгової компанії ТОВ «Аерохендлінг», яка обслуговує пасажирів у міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це повідомив глава Об'єднання незалежних профспілок авіапрацівників Веніамін Тимошенко.

    Головна вимога страйкуючих стосується поліпшення умов праці, а саме розширення штату компанії.

    За словами Тимошенка, з часу виходу на ринок України Ryanair і потім «переїзду» в Бориспіль авіакомпанії SkyUp обсяги робіт ТОВ «Аерохендлінг» майже подвоїлися, а штат практично не виріс. Про це пише UBR.

    29 травня члени профспілки провели з'їзд, на якому близько 200 членів профспілки прийняли рішення страйкувати.

    Представники профспілки попросили українців з розумінням поставитися до можливих незручностей, з якими вони зіткнуться в аеропорту в період страйку.

    Хендлінгової компанія займається обслуговуванням будівлі аеропорту, а також пасажирів і їх багажу. Страйк точно не вплине на вильоти літаків, однак на обслуговування рейсів може знадобитися більше часу. Людям доведеться раніше приїжджати в аеропорт. Не виключені коригування в розкладі вильотів/прильотів аеропорту.

    Як повідомлялося, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 2 червня 2019 року обслужив рекордну кількість пасажирів.

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