Укргазбанк продав бізнес-центр у центрі Києва за 182 млн грн



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Бізнес-центр на вул. Великій Васильківській, 39

Раніше в будинку була розташована обласна дирекція Укргазбанку

ПАТ «Укргазбанк» продав бізнес-центр на вул. Великій Васильківській, 39 у Києві за 182,16 млн грн. про це повідомляє ДП «СЕТАМ» через OpenMarket якого було здійснено продаж.

На продаж було виставлено наступні об’єкти: будівля головного виробничого комплексу площею 2824,2 кв. м, нежила будівля площею 920,2 кв. м, виробничий комплекс флігелю площею 379,4 кв. м та земельна ділянка

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку).

Раніше в будинку була розташована обласна дирекція «Укргазбанку».

Нагадаємо, стартова ціна бізнес-центру складала 181,257 млн грн.

Аукціон відбувся 25 лютого 2019 року.