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    Укргазбанк продав бізнес-центр у центрі Києва за 182 млн грн

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    <span>Бізнес-центр на вул. Великій Васильківській, 39</span> - Укргазбанк продав бізнес-центр у центрі Києва за 182 млн грн
    Бізнес-центр на вул. Великій Васильківській, 39

    Раніше в будинку була розташована обласна дирекція Укргазбанку

    ПАТ «Укргазбанк» продав бізнес-центр на вул. Великій Васильківській, 39 у Києві за 182,16 млн грн. про це повідомляє ДП «СЕТАМ»  через OpenMarket якого було здійснено продаж.

    На продаж було виставлено наступні об’єкти: будівля головного виробничого комплексу площею 2824,2 кв. м, нежила будівля площею 920,2 кв. м, виробничий комплекс флігелю площею 379,4 кв. м та земельна ділянка

    Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку).

    Раніше в будинку була розташована обласна дирекція «Укргазбанку».

    Нагадаємо, стартова ціна бізнес-центру складала 181,257 млн грн.

    Аукціон відбувся 25 лютого 2019 року.

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