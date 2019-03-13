Укргазбанк продав будівлю заводу «Арсенал» за більш як півмільярда гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корпус №4 заводу «Арсенал» продано

На продаж було виставлено корпус загальною площею майже 38 тис. кв. м

ПАТ «Укргазбанк» продав через електронний майданчик СЕТАМ корпус заводу «Арсенал» у центрі столиці за 563,7 млн грн.

«АБ Укргазбанк продав через OpenMarket (ДП «СЕТАМ») корпус №4 легендарного заводу «Арсенал» у центрі Києва за 563 698 752 грн», - йдеться в прес-релізі СЕТАМ.

Зазначається, що на продаж було виставлено нежитлову будівлю - корпус №4 (Е) загальною площею 37 957 кв. м та земельну ділянку площею 1,36 га.

«Будівля та ділянка розташовані в історичному центрі столиці, тому це дуже вигідна і вдала інвестиція для нового власника. А ми, у свою чергу, встановили черговий рекорд, продавши найдорожчий лот. Актив торгувався вже в нас досить довго, але, незважаючи ні на що, був проданий без зниження ціни», - повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

Він додав, що державний Украгазбанк заробив на продажах через електронний майданчик СЕТАМ уже понад мільярд гривень.

Нагадаємо, у лютому цього року Укргазбанк продав бізнес-центр на вул. Великій Васильківській, 39 у Києві за 182,16 млн грн.