«Укрзалізниця» скоротила кількість рейсів поїзда до аеропорту «Бориспіль» графіка



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У перші дні руху поїздів основний інтервал становив близько 1 години

Скорочення торкнулося рейсів у нічні години, а в цілому впродовж доби на маршруті курсуватиме 27 пар поїздів

«Укрзалізниця» почала скасовувати деякі рейси поїзда «Київ Бориспіль Експрес». Як випливає з оновленого розкладу, яке введено в дію з 4 грудня, скасовано низку рейсів як в нічний час, так і ранковий та вечірній.

В результаті цього інтервал руху експресів вночі збільшений до двох годин, в піковий час - майже до однієї години, в міжпіковий - перевищує одну годину.

У перші дні руху поїздів основний інтервал становив близько 1 години, при цьому в ранковий і вечірній час він зменшувався до 27-44 хвилин.

В прес-службі Укрзалізниці пояснили, що графік руху Kyiv Boryspil Express коригується в результаті вивчення пасажиропотоку.

«Здійснені зміни у розкладі курсування враховують на даному етапі існуючий пасажиропотік на маршруті ст. Київ-Пасажирський - ст. Бориспіль аеропорт. У разі збільшення або зменшення пасажиропотоку, «Укрзалізниця» й надалі коригуватиме кількість пар поїздів, як в сторону їх зменшення, так і в сторону збільшення», - йдеться у повідомленні на офіційному сайті УЗ.

В прес-службі зазначили, що скорочення торкнулося рейсів у нічні години, а в цілому впродовж доби на маршруті курсуватиме 27 пар поїздів.

«Після запуску експресу Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт ним вже скористалося понад 6 тисяч пасажирів», - повідомили в УЗ.

Нагадаємо, 1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту «Бориспіль» через проблеми із двигуном.