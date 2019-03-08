«Укрзалізниця» до 8 березня запустила ретропоїзд



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«Укрзалізниця» до 8 березня запустила ретропоїзд UA: Перший

Подорож у ретропоїзді триватиме 2,5 години

З нагоди Міжнародного жіночого дня у Києві 8 березня курсуватиме ретропоїзд. Про це повідомляє прес-служба АТ «Укрзалізниця».

«З нагоди Міжнародного жіночого дня в Києві курсуватиме святковий поїзд на паровозній тязі, яким матимуть змогу скористатися всі охочі кияни та гості столиці. Він вирушить зі станції Київ-Пасажирський 8 березня о 12:50, а завершить подорож прибуттям на головний вокзал столиці о 15:15», - зазначається в повідомленні.

Святковий поїзд №897Л на паровозній тязі 8 березня курсуватиме в складі паровоза Л-4600, чотирьох пасажирських вагонів та вагона-ресторана, зазначає

Подорож навколо Києва триватиме близько двох з половиною годин. По закінченню подорожі пасажири зможуть безкоштовно відвідати виставку історичного рухомого складу, розташовану біля 14-ої колії станції Київ-Пасажирський. Цього року до відкриття залізничного руху до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» було оновлено експозицію виставки, реставровано експонати та встановлено нові зразки унікальної історичної техніки.

Традиційно рух поїзда забезпечуватиме паровозна бригада з локомотивного депо Сновськ. Паровоз Л-4600 було побудовано Луганським заводом у 1952 році. На Південно-західну залізницю паровоз надійшов до депо Фастів ІІ у 1959 році, а 1966 року локомотив отримав своє теперішнє місце приписки – депо Сновськ.

Квитки можна придбати в залізничних касах або онлайн. Для цього потрібно зазначити маршрут Київ – Караваєві Дачі.