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Ураганний вітер вночі наробив лиха в Києві (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ураганний вітер вночі наробив лиха в Києві (фото, відео)
У машині розбито скло та пом'ятий дах
фото: «Апостроф»

Нічний ураган валив дерева, одне з них упало на припарковане авто

У ніч на 20 вересня столицю накрив ураганний вітер. Негода вирувала у районі ЖК «Чайка». Фото наслідків негоди опублікував «Апостроф».

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Відомо, що що нічний ураган валив дерева, одне з них упало на припарковане авто. У машині розбито скло та пом'ятий дах. Також стихія ламала стовпи.

Нагадаємо, 18 вересня в Україні теж вирувала негода. У багатьох областях після поривів вітру та дощу фіксували сильні руйнування.

До слова, на більшість території України у вівторок, 20 вересня, повернуться дощі. Сонячно погода буде на Сході та частково у південних регіонах.

Теги: негода Київ ураган вітер

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