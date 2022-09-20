Ураганний вітер вночі наробив лиха в Києві (фото, відео)
Нічний ураган валив дерева, одне з них упало на припарковане авто
У ніч на 20 вересня столицю накрив ураганний вітер. Негода вирувала у районі ЖК «Чайка». Фото наслідків негоди опублікував «Апостроф».
Відомо, що що нічний ураган валив дерева, одне з них упало на припарковане авто. У машині розбито скло та пом'ятий дах. Також стихія ламала стовпи.
Нагадаємо, 18 вересня в Україні теж вирувала негода. У багатьох областях після поривів вітру та дощу фіксували сильні руйнування.
До слова, на більшість території України у вівторок, 20 вересня, повернуться дощі. Сонячно погода буде на Сході та частково у південних регіонах.
Коментарі — 0