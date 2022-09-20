Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 20 вересня

Дощ пошириться на всій території України

На більшість території України у вівторок, 20 вересня, повернуться дощі. Сонячно погода буде на Сході та частково у південних регіонах. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, практично у всіх регіонах країни йтиме дощ, за винятком Луганської, Донецької та Запорізької областей. Стовпчики термометрів на сході країни піднімуться до 16-19 градусів.

Водночас, у Херсонській області температура повітря буде такою самою, а в Миколаївській та Одеській областях – 15-18 градусів.

У центрі та на півночі країни буде ще холодніше – 10-13 градусів, як і на заході України – там також очікується 10-13 градусів.