Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 20 вересня
Дощ пошириться на всій території України
На більшість території України у вівторок, 20 вересня, повернуться дощі. Сонячно погода буде на Сході та частково у південних регіонах. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Так, практично у всіх регіонах країни йтиме дощ, за винятком Луганської, Донецької та Запорізької областей. Стовпчики термометрів на сході країни піднімуться до 16-19 градусів.
Водночас, у Херсонській області температура повітря буде такою самою, а в Миколаївській та Одеській областях – 15-18 градусів.
У центрі та на півночі країни буде ще холодніше – 10-13 градусів, як і на заході України – там також очікується 10-13 градусів.
Коментарі — 0