Негода в Україні. Що відбувається в областях (фото, відео)

Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання

Протягом минулої доби, 18 вересня, в Україні вирувала негода. У багатьох областях після поривів вітру та дощу фіксуть сильні руйнування.

Зокрема, Кам’янець-Подільська міська рада повідомила про те, що в місті повалило дерева та обірвані лінії електропередач.

«Внаслідок погіршених погодних умов було повалено дерева, які падали на проїжджу частину дороги, тротуари, обривали електролінії, а подекуди падали й на автомобілі та домоволодіння. Найбільше дісталося Хмельницькому та Кам’янець-Подільському районам області», – зазначають в ДСНС області.

Бригади електриків вже працюють над відновленням електропостачання.

Через негоду у Полтавській області немає світла у 107 населених пунктах.

«Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Надзвичайників не залучали», – розповіла речниця Головного управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко.

Внаслідок поривів вітру у Вінницькій області станом на ранок 19 вересня знеструмлено 52 населених пункти. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією вінницьких рятувальників, протягом минулої доби підрозділами ДСНС Вінниччини здійснено 40 виїздів на ліквідацію наслідків негоди. Здійснено прибирання дерев з проїжджої частини дороги та пішохідних зон у м. Вінниці, а також у Гайсинському, Вінницькому, Могилів-Подільському, Жмеринському районах області.

У ДСНС нагадують, у разі сильного пориву вітру та зливи, необхідно щільно зачиніть вікна, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні. На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, 18 вересня у Бурині (Сумська область) через негоду загинула людина.