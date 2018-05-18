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    Увечері в центрі Києва відключать воду

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    Водопостачання буде відключено, зокрема, у Михайлівському монастирі

    У п’ятницю, 18 травня, «Київводоканал» проводить ремонтні роботи у центрі міста. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    У зв'язку з цим буде відключено водопостачання:

    • з 22.00 18 травня до 09.00 19 травня – вул. Трьохсвятительська, 4, 4-А, 6, 5, 7, 7-А, 9, 11, 13, 6-А (Михайлівський монастир).

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні компанії.

    Як повідомлялося, з нового року борги за комуналку загрожують штрафами, судами та відключенням послуг. «Київводоканал» закликав споживачів погасити чи реструктуризувати заборгованість.

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