Увечері в центрі Києва відключать воду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водопостачання буде відключено, зокрема, у Михайлівському монастирі

У п’ятницю, 18 травня, «Київводоканал» проводить ремонтні роботи у центрі міста. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

У зв'язку з цим буде відключено водопостачання:

з 22.00 18 травня до 09.00 19 травня – вул. Трьохсвятительська, 4, 4-А, 6, 5, 7, 7-А, 9, 11, 13, 6-А (Михайлівський монастир).

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомлялося, з нового року борги за комуналку загрожують штрафами, судами та відключенням послуг. «Київводоканал» закликав споживачів погасити чи реструктуризувати заборгованість.