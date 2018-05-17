Кияни-боржники за комуналку сидітимуть без води

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Менеджмент «Київводоканалу» закликав споживачів погасити заборгованість або реструктуризувати її

З нового року борги за комуналку загрожують штрафами, судами та відключенням послуг. «Київводоканал» закликав споживачів погасити чи реструктуризувати заборгованість.

На цьому наголосив директор розрахункового департаменту ПрАТ «АК «Київводоканал» Валерій Люлін на прес-конференції.

«Новий закон надає право відключати тепло і водопостачання, тоді як раніше послуги надавалися безперебійно», - зазначив він.

За його словами, наразі 15% абонентів - боржники, сума заборгованості становить 390 млн грн. Менеджмент «Київводоканалу» закликав споживачів погасити заборгованість або реструктуризувати її - тобто укласти договір, який діє в середньому рік.

Люлін також нагадав, що з 1 травня за постановою КМУ №329, якщо заборгованість за житлово-комунальні послуги становить більше 2 місяців, споживачів позбавлятимуть субсидій.

Ще одна новація, викликана змінами у законодавстві, - встановлення будинкових лічильників та облік лише за ним, що відбуватиметься після затвердження методики. У столиці 95% будинків вже обладнані ними.

Як наголосила директор правового забезпечення «Київводоканалу» Катерина Швець, не потрібно економити при виборі загальнобудинкових лічильників - потрібно обирати їх з високим класом точності та диспетчеризацією для уникнення розходжень показників. «У споживачів є вибір - встановлювати загальнобудинковий лічильник самим, чи це зробить водоканал», - зазначила вона.

Новий Закон України «Про житлово-комунальні послуги» набрав чинності 10 грудня 2017 року. Він вводиться в дію лише через 6 місяців - тобто, з 10 червня 2018 року. До того чинним залишається Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року. Частина норм нового закону (стосовно пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг, виплати пільг і субсидій у грошовій формі, професійної атестації управителів) набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Джерело: Укрінформ