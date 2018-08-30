В аеропорту «Бориспіль» другий день тривають обшуки



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Аеропорт «Бориспіль»

Правоохоронці проводять обшуки у відділі тендерних закупівель та матеріально-технічного забезпечення аеропорту

Сьогодні, 30 серпня, на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль», на робочих місцях у виробничій будівлі, в якій розміщено кабінети працівників відділу тендерних закупівель та матеріально-технічного забезпечення, тривають слідчі дії представників прокуратури та поліції. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

«Вчора 29 серпня близько 20 години вечора представниками Прокуратури Київської області спільно з поліцією було проведено слідчі дії, зокрема, обшук на території Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» в робочих кабінетах працівників та керівника відділу матеріально-технічного забезпечення. Згідно з ухвалою суду та інформацією від юристів підприємства аналогічні слідчі дії також тривали за адресами проживання даних працівників», - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін повідомив, що підписав наказ щодо відсторонення усіх працівників відділу від виконання службових обов'язків на час проведення слідчих дій.

«Крім того, ми створили робочу комісію для аналізу реєстру договорів та закупівель, актів виконаних робіт, проведених платежів. На час роботи комісії усі платежі будуть тимчасово призупинені», - розповів він.

Адміністрацією аеропорту гарантується повне сприяння правоохоронним органам у питаннях надання документів, службової інформації та доступу до робочих приміщень.

Як повідомлялося, 29 серпня прокуратурою Київської області спільно з поліцією на хабарі затримано начальника служби закупівель і начальник відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель міжнародного аеропорту «Бориспіль».