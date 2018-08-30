Двоє співробітників аеропорту «Бориспіль» погоріли на хабарі



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Вилучений хабар

Посадовці впливали на проведення тендерів та отримували «відкати»

У середу, 29 серпня, прокуратурою Київської області спільно з поліцією на хабарі затримано начальника служби закупівель і начальник відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

«Так, зазначені особи, використовуючи своє службове становище в корисливих цілях, впливали на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт і послуг, допускаючи до участі в зазначених операціях суб'єктів господарювання, при цьому отримуючи від останніх неправомірну вигоду (так звані відкати) в розмірі 10-20 відсотків від загальної суми тендеру», - йдеться в повідомленні.

Під час затримання у одного із зазначених осіб вилучено грошові кошти в сумі 40 тис. грн, а у іншої особи - грошові кошти в сумі 101 тис. грн.

Нагадаємо, у середу СБУ затримала чиновника Пенсійного фонду за розкрадання державних коштів.

До слова, 28 серпня у Мелітополі на хабарі зловили прокурора.