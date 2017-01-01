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    В аеропорту «Київ» через зайвого кота затримали рейс до Анкари

    За правилами авіакомпанії одна людина може перевозити не більше 6 тварин, а в одного з пасажирів рейсу було 7 котів
    В аеропорту «Київ» затримали рейс Київ-Анкара через те, що у одного з пасажирів було на одного кота більше, ніж дозволяють правила авіакомпанії. Як повідомляють «Вести», іноземець-кошатник близько двох годин вирішував це питання з представниками авіакомпанії та поліції. У цей час деякі з пасажирів стали на сторону
    • Сьогодні, 11:32
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    За правилами авіакомпанії одна людина може перевозити не більше 6 тварин, а в одного з пасажирів рейсу було 7 котів

    В аеропорту «Київ» затримали рейс Київ-Анкара через те, що у одного з пасажирів було на одного кота більше, ніж дозволяють правила авіакомпанії.

    Як повідомляють «Вести», іноземець-кошатник близько двох годин вирішував це питання з представниками авіакомпанії та поліції.

    У цей час деякі з пасажирів стали на сторону кошатника, і пояснювали, що через одного зайвого кота нічого не станеться, інші - були обурені затримкою і пропонували висадити порушника.

    Через дві години літак все ж вилетів, але видання не уточнює, чи залишився на борту зайвий «пасажир».

    Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ з'явився новий «співробітник» - кіт на ім'я Амбассадор.

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