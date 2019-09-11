В ДТП на Київщині загинули три людини



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Один із автомобілів загорівся після зіткнення Фото: Відділ комунікації поліції в Київській області

Поблизу міста Кагарлик зіткнулися «Шевроле» та «Фольксваген»

В результаті ДТП, яка сталася 11 вересня на 72 км автодороги «Київ-Знам'янка», що поблизу міста Кагарлик на Київщині, загинули три людини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області.

Аварія сталася за участю автівок «Шевроле» та «Фольксваген», які їхали на зустріч одна одній.

Один із автомобілів загорівся після зіткнення.

«В результаті ДТП загинуло три людини. На місці події працює поліція та ДСНС. Деталі трагедії з’ясовуються», - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області водій мікроавтобуса збив на смерть пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Виявилося, що за кермом був депутат Івано-Франківської міськради.