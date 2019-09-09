Депутат Івано-Франківської міськради на смерть збив людину



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Фото: if.npu.gov.ua

На Тисмениччині внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув пішохід

В Івано-Франківській області водій мікроавтобуса збив пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу. У результаті останній помер у кареті «швидкої». Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

«Встановлено, що водій 35-річний мешканець Коломийського району керуючи мікроавтобусом Mercedes Sprinter не обрав безпечної швидкості та порушив правила дорожнього руху і вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок аварії мешканець 1955 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер в кареті швидкої допомоги», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Фото: if.npu.gov.ua

Додамо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook повідомив, що ДТП у селі Марківці сталася за участі його двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради.

«Сталася трагедія. У ДТП за участі мого двоюрідного брата, депутата Івано-Франківської міської ради Романа Марцінківа загинув 68-річний мешканець с.Марківці Тисменицького району. Перш за все, я висловлюю щирі співчуття родині загиблого», - написав Марцінків.