В Ірпені двоє злочинців підпалили автомобіль податківця (фото)

Правоохоронці затримали паліїв у місті Дніпро

31 грудня співробітники управління власної безпеки Головного управління ДФС у Київській області спільно з поліцією затримали двох осіб, які напередодні у м. Ірпінь підпалили автомобіль співробітника податкової міліції Київщини. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Київській області.

Завдяки камерам спостереження оперативники встановили, що палії пересувалися автомобілем KIA.

У подальшому правоохоронці зупинили авто в місті Дніпро та затримали зловмисників. Ними виявились двоє мешканців міста Запоріжжя, які раніше мали проблеми із законом.

За попередньою інформацією, чоловіки є лише виконавцями злочину. Наразі проводяться заходи щодо встановлення замовника та його мотивів.

За фактом умисного пошкодження майна відкрито кримінальне провадження. Затриманим особам оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, після чого підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.