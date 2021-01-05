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    В Ірпені двоє злочинців підпалили автомобіль податківця (фото)

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    <p>Палії пересувалися автомобілем KIA</p> - В Ірпені двоє злочинців підпалили автомобіль податківця (фото)

    Палії пересувалися автомобілем KIA

    Фото: ГУ ДФС у Київській області

    Правоохоронці затримали паліїв у місті Дніпро

    31 грудня співробітники управління власної безпеки Головного управління ДФС у Київській області спільно з поліцією затримали двох осіб, які напередодні у м. Ірпінь підпалили автомобіль співробітника податкової міліції Київщини. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Київській області.

    Завдяки камерам спостереження оперативники встановили, що палії пересувалися автомобілем KIA.

    У подальшому правоохоронці зупинили авто в місті Дніпро та затримали зловмисників. Ними виявились двоє мешканців міста Запоріжжя, які раніше мали проблеми із законом.

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    В Ірпені двоє злочинців підпалили автомобіль податківця (фото)
    В Ірпені двоє злочинців підпалили автомобіль податківця (фото)

    За попередньою інформацією, чоловіки є лише виконавцями злочину. Наразі проводяться заходи щодо встановлення замовника та його мотивів.

    За фактом умисного пошкодження майна відкрито кримінальне провадження. Затриманим особам оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, після чого підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Теги: Національна поліція України ДФС кримінал податки Київщина Ірпінь автомобіль
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