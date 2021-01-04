  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розкрито схему несплати податків на мільйони за участі іноземних компаній (фото)

    • Розсилка
    Під час обшуків податківці вилучили готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн гривень - Розкрито схему несплати податків на мільйони за участі іноземних компаній (фото)
    Під час обшуків податківці вилучили готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн гривень
    Фото: ГУ ДФС у Києві

    Столичне підприємство викрито на несплаті податків в особливо великих розмірах

    Службові особи одного зі столичних підприємств, співпрацюючи з іншими суб’єктами господарської діяльності, протягом 2020 року умисно завищили податковий кредит декларацій з ПДВ на суму близько 14 млн грн. Це призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

    Цей факт встановили в ході досудового розслідування працівники Головного управління Державної фіскальної служби у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві

    «У ході обшуків офісних, складських та житлових приміщень було виявлено та вилучено матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб’єктів господарської діяльності (з яких 21 підприємство-нерезидент), а також готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн гривень», – повідомив в.о. начальника ГУ ДФС у Києві Сергій Кононенко.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Розкрито схему несплати податків на мільйони за участі іноземних компаній (фото)
    Розкрито схему несплати податків на мільйони за участі іноземних компаній (фото)
    Розкрито схему несплати податків на мільйони за участі іноземних компаній (фото)

    Вилучені під час обшуку речові докази приєднано до матеріалів кримінального провадження та передано на відповідальне зберігання.

    Триває слідство.

    Теги: ДФС Київ податки ПДВ розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies