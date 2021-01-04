Розкрито схему несплати податків на мільйони за участі іноземних компаній (фото)

Під час обшуків податківці вилучили готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн гривень

Столичне підприємство викрито на несплаті податків в особливо великих розмірах

Службові особи одного зі столичних підприємств, співпрацюючи з іншими суб’єктами господарської діяльності, протягом 2020 року умисно завищили податковий кредит декларацій з ПДВ на суму близько 14 млн грн. Це призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Цей факт встановили в ході досудового розслідування працівники Головного управління Державної фіскальної служби у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві

«У ході обшуків офісних, складських та житлових приміщень було виявлено та вилучено матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб’єктів господарської діяльності (з яких 21 підприємство-нерезидент), а також готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн гривень», – повідомив в.о. начальника ГУ ДФС у Києві Сергій Кононенко.

Вилучені під час обшуку речові докази приєднано до матеріалів кримінального провадження та передано на відповідальне зберігання.

Триває слідство.