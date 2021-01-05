Податкова попередила про можливі збої в роботі електронних сервісів
Часткові обмеження можливі у зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Податкової служби
Державна податкова служба України попередила про можливі обмеження доступу до електронних сервісів вночі 5 і 6 січня.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«У зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту державної податкової повідомляємо, що з 5 січня 2021 року з 22:00 до 1:00 6 січня 2021 року можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів», – йдеться у повідомленні.
У відомстві також перепросили за тимчасові незручності.