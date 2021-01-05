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    Економіка та фінанси

    Податкова попередила про можливі збої в роботі електронних сервісів

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    Обмеження доступу до електронних сервісів можливе вночі 5 і 6 січня - Податкова попередила про можливі збої в роботі електронних сервісів
    Обмеження доступу до електронних сервісів можливе вночі 5 і 6 січня

    Часткові обмеження можливі у зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Податкової служби

    Державна податкова служба України попередила про можливі обмеження доступу до електронних сервісів вночі 5 і 6 січня.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «У зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту державної податкової повідомляємо, що з 5 січня 2021 року з 22:00 до 1:00 6 січня 2021 року можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів», – йдеться у повідомленні.

    У відомстві також перепросили за тимчасові незручності.

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    Теги: податки українці Україна Державна податкова служба
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