Податкова попередила про можливі збої в роботі електронних сервісів

Обмеження доступу до електронних сервісів можливе вночі 5 і 6 січня

Часткові обмеження можливі у зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Податкової служби

Державна податкова служба України попередила про можливі обмеження доступу до електронних сервісів вночі 5 і 6 січня.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«У зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту державної податкової повідомляємо, що з 5 січня 2021 року з 22:00 до 1:00 6 січня 2021 року можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також перепросили за тимчасові незручності.