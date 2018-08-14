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    В Києві вночі горіла одна із лікарень: опубліковано фото

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    Вночі палала одна зі столичних лікарень - В Києві вночі горіла одна із лікарень: опубліковано фото
    Фото: ДСНС
    Вночі палала одна зі столичних лікарень

    Вогнеборцям вдалося запобігти розповсюдження полум’я на поруч розташовані корпуси лікарні

    В Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що в ніч на вівторок вогнеборці ліквідували пожежу в одній із лікарень Києва.

    Про це повідомила прес-служба відомства у Facebook.

    Зазначається, що 14 серпня о 02:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Григорія Сковороди.

    «На місце події негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що у 4-поверховій будівлі на 4-му поверсі в приміщенні аудиторії виникла пожежа на площі 15 кв. м», - йдеться у повідомленні.

    У ДСНС додають, що  вогнеборцям вдалося запобігти розповсюдження полум’я на поруч розташовані корпуси лікарні і  о 02:50 пожежа була ліквідована.

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    В Києві вночі горіла одна із лікарень: опубліковано фото
    В Києві вночі горіла одна із лікарень: опубліковано фото
    В Києві вночі горіла одна із лікарень: опубліковано фото
    В Києві вночі горіла одна із лікарень: опубліковано фото
    Фото: ДСНС

    Повідомляється, що до гасіння пожежі було залучено 12 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 50 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

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