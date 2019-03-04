В СБУ розповіли, що прослуховували не Зеленського



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Біля офісу Зеленського поліція виявила елементи апаратури для прослуховування фото: Нацполіція

Служба безпеки наполягає, що всі дії відбуваються на підставі ухвали суду стосовно особи, яка жодним чином не пов’язана з виборчою кампанією

Служба безпеки України заявляє, що знайдена поліцією апаратура для прослуховування належить їй, але слухала СБУ не кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Про це йдеться в офіційному коментарі, поширеному на офіційній сторінці відомства у Facebook.

«СБУ дійсно здійснює оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська,26. Ми відповідально заявляємо, що ці заходи ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням», – йдеться в заяві.

За вказаною адресою не зареєстровані офісні приміщення, до яких мають відношення кандидати.

В СБУ наполягають, що всі дії відбуваються на підставі ухвали суду стосовно особи, яка жодним чином не пов’язана з виборчою кампанією.

Раніше до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.