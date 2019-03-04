В офісі Зеленського переполох: невідомі встановлювали підозрілі предмети на даху будинку



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Працівники вибухотехнічної служби ретельно перевірили підозрілі предмети

На місці події працюють співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група

До Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Працівники вибухотехнічної служби ретельно перевірили ці предмети, небезпеки для життя людей вони не становлять.

Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції проводить огляд місця події та вилучає обладнання. Інформація про знахідку передана в органи прокуратури та Службу безпеки України.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.