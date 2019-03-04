Відкрито провадження за фактом встановлення «прослушки» біля офісу Зеленського



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Інформація про знахідку передана в органи прокуратури та Службу безпеки України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

Працівники вибухотехнічної служби ретельно перевірили ці предмети, небезпеки для життя людей вони не становлять. Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції проводить огляд місця події та вилучає обладнання. Інформація про знахідку передана в органи прокуратури та Службу безпеки України.