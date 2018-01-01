В столиці підлітки порізали та підстрелили чоловіка

У постраждалого два проникаючі вогнепальні поранення обох ніг та колото-різане поранення живота

Поліція затримала трьох підлітків за підозрою в нападі і пораненні з вогнепальної зброї чоловіка у Києві. Про це повідомляється на сайті столичної поліції. «Конфлікт між молодиками та постраждалим розпочався у салоні автобуса. Чоловік заступився за кондуктора, якого образили хлопці за те, що він зробив їм зауваження.



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Зловмисникам загрожує до восьми років в’язниці

У постраждалого два проникаючі вогнепальні поранення обох ніг та колото-різане поранення живота

Поліція затримала трьох підлітків за підозрою в нападі і пораненні з вогнепальної зброї чоловіка у Києві.

Про це повідомляється на сайті столичної поліції.

«Конфлікт між молодиками та постраждалим розпочався у салоні автобуса. Чоловік заступився за кондуктора, якого образили хлопці за те, що він зробив їм зауваження. Товариші продовжили із незнайомцем суперечку, яка згодом переросла у бійку на вулиці. Зрештою правопорушник дістав зброю та двічі вистрілив у опонента», - йдеться у повідомленні.

За словами поліцейського в метрополітені Дмитра Іваненка, до нього підбіг поранений чоловік і звернувся за допомогою. Капрал поліції передав потерпілого лікарям «швидкої», а сам, викликавши підмогу, розпочав пошуки зловмисників.

За попереднім висновком лікарів, в уродженця Вінницької області два проникаючі вогнепальні поранення обох ніг та проникаюче колото-різане поранення живота. Зараз він перебуває під наглядом лікарів.

«Завдяки свідченням очевидців за кілька хвилин вдалося встановити місце перебування підозрюваних. Ми разом із відвідувачами затримали їх у закладі швидкого харчування неподалік від місця скоєння злочину. Спілкування із затриманими продовжилося у кімнаті поліції», - розповів Іваненко.

Правопорушниками виявилися місцеві мешканці, 1997, 2001 та 2002 років народження. Двоє неповнолітніх хлопців перебувають на обліку у секторі ювенальної превенції Оболонського управління поліції. Їхній повнолітній товариш також у минулому потрапляв у поле зору правоохоронців.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази для проведення необхідних експертиз та слідчих дій.

Слідчим відділом розпочато одразу два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років в’язниці.

Усіх трьох товаришів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні злочину, а відтак – обрання міри запобіжного заходу.

До слова, розкрито страшну таємницю: в Театрі на Подолі знайшли труп зниклого американця.