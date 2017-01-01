Вбивство Веремія: У Києві пройде акція проти несправедливого вироку Криcіну

Шевченківський райсуд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі

Колишній боєць АТО, власник юридичної фірми Масі Найєм анонсував акцію, учасники якої будуть вимагати справедливого правосуддя для фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна. Про це Найєм написав на своїй сторінці у Facebook. «25 грудня, о 14.00 на Майдані під стелою ми збираємося з чіткою вимогою правосуддя



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В'ячеслав Веремій

Шевченківський райсуд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі

Колишній боєць АТО, власник юридичної фірми Масі Найєм анонсував акцію, учасники якої будуть вимагати справедливого правосуддя для фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна.

Про це Найєм написав на своїй сторінці у Facebook.

«25 грудня, о 14.00 на Майдані під стелою ми збираємося з чіткою вимогою правосуддя щодо керівника тітушок Юрія Крисіна, причетного до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія. Там і обговоримо подальший план дій», – написав Найєм.

Нагадаємо, що 22 грудня Шевченківський райсуд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі. Суд вирішив, що уродженець Горлівки Донецької області Крисін за гроші зібрав групу хуліганів-«тітушок» для протидії активістам протесту на Майдані. 18 лютого 2014 року ця група зупинила автомобіль, у якому їхав журналіст Веремій, витягла його та побила, у нього також вистрілили. Від отриманих поранень Веремій помер у лікарні. Крисіна засудили за статтею щодо хуліганства та призначили випробувальний термін у два роки.

Журналіста Веремія убили біля Михайлівської площі в Києві в ніч із 18 на 19 лютого 2014 року. Тоді він їхав з роботи на таксі додому. На розі вул. Володимирської та Великої Житомирської журналіст зауважив озброєних «тітушок» у камуфляжі і масках та намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його ламати, витягли водія і пасажирів. Водієві й іншому пасажирові після побиття вдалося втекти, а Веремія дуже побили, після чого вистрілили в спину. Веремій був доставлений в реанімацію Київської лікарні швидкої допомоги, проте через втрату великої кількості крові і травм вранці 19 лютого він помер під час операції.