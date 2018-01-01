Вбивство військового у Києві: поліція відкрила кримінальну справу

Минулої ночі у столичному ресторані іноземці зарізали контрактника

За фактом вбивства військовослужбовця в Дніпровському районі Києва розпочато кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «Відомості про подію внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального



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Минулої ночі у столичному ресторані іноземці зарізали контрактника

За фактом вбивства військовослужбовця в Дніпровському районі Києва розпочато кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Відомості про подію внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення усіх осіб – учасників конфлікту, а також затримання головного фігуранта та притягнення його до відповідальності за вчинення тяжкого злочину», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в одному з ресторанів Дніпровського району Києва вночі сталася сварка між групою осіб, в результаті якої 22-річний чоловік, військовослужбовець військової частини 0709 за контрактом, отримав смертельне ножове поранення.