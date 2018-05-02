У вихідні в зоні відчуження ЧАЕС затримано три групи любителів екстриму

Відносно дев'ятьох порушників складено адміністративні протоколи

Три групи туристів-екстремалів із різних куточків України (Житомирської, Київської та Закарпатської областей) поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження. Їх виявили під час патрулювання працівники відділу поліції зони ЧАЕС та відділення забезпечення фіззахисту об’єктів «Чорнобильського



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Відносно дев'ятьох порушників складено адміністративні протоколи

Три групи туристів-екстремалів із різних куточків України (Житомирської, Київської та Закарпатської областей) поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження. Їх виявили під час патрулювання працівники відділу поліції зони ЧАЕС та відділення забезпечення фіззахисту об’єктів «Чорнобильського спецкомбінату». Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Київській області.

Відносно дев'ятьох порушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) КУпАП. Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Сталкерам загрожує покарання - штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«До уваги любителів екстремального туризму! Застерігаємо, що в окремих районах зони ЧАЕС достатньо високий рівень радіаційного забруднення! Незаконно проникаючи в зону відчуження, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших людей!» - попереджають у поліції.

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