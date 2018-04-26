Верховна Рада залишилася без води через аварію
- 26 Квiтня, 10:53
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Фото: Київ оперативний
Прорив на мережі водопостачання на вул. Грушевського біля будівлі парламенту
«Київводоканал» працює над локалізацією та ліквідацією 13-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання, зокрема на вул. Грушевського, 5
У четвер, 26 квітня, станом на 10:20 аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією 13-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Військовий проїзд, 6, 8, 8-А;
- Залізничне шосе, 9, 13, 25, 31, 39, 45-А, 47, 49, 51, 57, 61;
- вул. Бойчука, 36, 40-А;
- бул. Дружби Народів, 6, 6-А, 6-Б, 8, 4, 10, 10-А, 12-А;
- вул. Грушевського, 5, 12, 16-А.
«Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався прорив труби на вул. Грушевського біля Верховної Ради. Внаслідок аварії на дорозі утворився великий автомобільний затор.