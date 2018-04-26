Верховна Рада залишилася без води через аварію

«Київводоканал» працює над локалізацією та ліквідацією 13-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання, зокрема на вул. Грушевського, 5

У четвер, 26 квітня, станом на 10:20 аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією 13-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу». У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:



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Фото: Київ оперативний Прорив на мережі водопостачання на вул. Грушевського біля будівлі парламенту

«Київводоканал» працює над локалізацією та ліквідацією 13-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання, зокрема на вул. Грушевського, 5

У четвер, 26 квітня, станом на 10:20 аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією 13-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Військовий проїзд, 6, 8, 8-А;

Залізничне шосе, 9, 13, 25, 31, 39, 45-А, 47, 49, 51, 57, 61;

вул. Бойчука, 36, 40-А;

бул. Дружби Народів, 6, 6-А, 6-Б, 8, 4, 10, 10-А, 12-А;

вул. Грушевського, 5, 12, 16-А.

«Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стався прорив труби на вул. Грушевського біля Верховної Ради. Внаслідок аварії на дорозі утворився великий автомобільний затор.