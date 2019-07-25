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    Вибух гранати під Києвом: поліція відкрила провадження

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    На відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната - Вибух гранати під Києвом: поліція відкрила провадження
    На відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната
    Фото: Нацполіція

    В результаті вибуху гранати постраждала дівчина

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) за фактом вибуху гранати у селі Крюківщина Києво-Святошинського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Вибух було чути на території житлового масиву «Європейське місто» і вже буквально за кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину. Одразу викликали швидку допомогу.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Як з’ясувалося, посеред поля на відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй.

    Потерпілу із пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки. 

    За попередньою інформацією, як повідомлялося, дівчина намагалася закопати гранату у полі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

    Слідство триває.

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