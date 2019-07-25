Вибух гранати під Києвом: поліція відкрила провадження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната Фото: Нацполіція

В результаті вибуху гранати постраждала дівчина

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) за фактом вибуху гранати у селі Крюківщина Києво-Святошинського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Вибух було чути на території житлового масиву «Європейське місто» і вже буквально за кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину. Одразу викликали швидку допомогу.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Як з’ясувалося, посеред поля на відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй.

Потерпілу із пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки.

За попередньою інформацією, як повідомлялося, дівчина намагалася закопати гранату у полі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

Слідство триває.