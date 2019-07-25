Під Києвом жінка підірвалась на гранаті



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Жінка намагалась закопати вибуховий пристрій, а саме гранату

У селі Крюківщина Києво-Святошинського району вибухнула граната. У результаті вибуху одна жінка отримала тілесні ушкодження.

Про це повідомили в прес-службі поліції в Київській області.

«Жінка намагалась закопати вибуховий пристрій, а саме гранату. Та вибухнула, жінка отримала тілесні ушкодження», – сказали в поліції.

Так, зі слів співрозмовника, станом на 19:50 жінка була жива, хоча травмована.

«Зараз ми з’ясовуємо остаточно, де вона взяла (гранату – ред.), хоча вона стверджує, що взяла на смітнику і хотіла закопати. Чому не звернулась до правоохоронних органів, щоб здати і знищити, ми ще будемо з’ясовувати», – зазначили правоохоронці.