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    Під Києвом жінка підірвалась на гранаті

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    Під Києвом жінка підірвалась на гранаті

    Жінка намагалась закопати вибуховий пристрій, а саме гранату

    У селі Крюківщина Києво-Святошинського району вибухнула граната. У результаті вибуху одна жінка отримала тілесні ушкодження.

    Про це повідомили в прес-службі поліції в Київській області.

    «Жінка намагалась закопати вибуховий пристрій, а саме гранату. Та вибухнула, жінка отримала тілесні ушкодження», – сказали в поліції.

    Так, зі слів співрозмовника, станом на 19:50 жінка була жива, хоча травмована.

    «Зараз ми з’ясовуємо остаточно, де вона взяла (гранату – ред.), хоча вона стверджує, що взяла на смітнику і хотіла закопати. Чому не звернулась до правоохоронних органів, щоб здати і знищити, ми ще будемо з’ясовувати», – зазначили правоохоронці. 

    граната Київщина жінка
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