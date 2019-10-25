Вибух на ринку в Києві: поліція повідомила нові деталі (фото)



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Вибух стався поміж торгівельних кіосків Фото: Нацполіція

Внаслідок вибуху пошкоджено фасади кількох торгівельних павільйонів

За фактом вибуху на ринку «Радосинь» у Деснянському районі Києва слідчими поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна ) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться розшукові заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до правопорушення. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Повідомлення про вибух на ринку на вулиці Теодора Драйзера надійшло до поліції сьогодні о 1:15. На адресу виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.

На місці події правоохоронці провели ряд першочергових слідчих дій. Переглянувши записи камер відеоспостереження та поспілкувавшись зі свідками, поліцейські встановили: невідомий, проходячи поміж торгівельних кіосків, кинув невідомий предмет, який одразу вибухнув. Після цього зловмисник втік.

Потерпілих серед громадян немає, проте пошкоджено фасади трьох магазинів. Оглянувши місце події, правоохоронці вилучили залишки вибухівки, які відправили на експертне дослідження. За попередньою інформацією, це – фрагменти гранати «Ф-1».

Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося, вибух на ринку стався близько 00:40.