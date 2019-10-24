На Одещині в результаті вибуху постраждали курсанти військової академії



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Боєприпас перебував на озброєнні ЗСУ

В Одеській області стався вибух невідомого боєприпасу на полігоні, в результаті чого постраждали три курсанти військової академії.

Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

За словами начальника академії генерал-майора Олега Гуляка, курсанти виявили на території навчального центру в селищі Чорноморське не розірвався боєприпас.

«Вони віднесли його з кордону ближче до дороги для подальшої утилізації. Тільки почали відходити, предмет вибухнув», - розповів він.

В результаті вибуху курсанти отримали легкі осколкові поранення.

Генерал-майор уточнив, що вибухнув боєприпас, якого немає на озброєнні Збройних сил України. За інформацією Думській, мова йде про гранатометном пострілі виробництва США, який залишився на полігоні після навчань.