На Одещині в результаті вибуху постраждали курсанти військової академії
Боєприпас перебував на озброєнні ЗСУ
В Одеській області стався вибух невідомого боєприпасу на полігоні, в результаті чого постраждали три курсанти військової академії.
Про це повідомляє місцеве видання «Думская».
За словами начальника академії генерал-майора Олега Гуляка, курсанти виявили на території навчального центру в селищі Чорноморське не розірвався боєприпас.
«Вони віднесли його з кордону ближче до дороги для подальшої утилізації. Тільки почали відходити, предмет вибухнув», - розповів він.
В результаті вибуху курсанти отримали легкі осколкові поранення.
Генерал-майор уточнив, що вибухнув боєприпас, якого немає на озброєнні Збройних сил України. За інформацією Думській, мова йде про гранатометном пострілі виробництва США, який залишився на полігоні після навчань.