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    На Одещині в результаті вибуху постраждали курсанти військової академії

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    На Одещині в результаті вибуху постраждали курсанти військової академії

    Боєприпас перебував на озброєнні ЗСУ

    В Одеській області стався вибух невідомого боєприпасу на полігоні, в результаті чого постраждали три курсанти військової академії.

    Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

    За словами начальника академії генерал-майора Олега Гуляка, курсанти виявили на території навчального центру в селищі Чорноморське не розірвався боєприпас.

    «Вони віднесли його з кордону ближче до дороги для подальшої утилізації. Тільки почали відходити, предмет вибухнув», - розповів він.

    В результаті вибуху курсанти отримали легкі осколкові поранення.

    Генерал-майор уточнив, що вибухнув боєприпас, якого немає на озброєнні Збройних сил України. За інформацією Думській, мова йде про гранатометном пострілі виробництва США, який залишився на полігоні після навчань.

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