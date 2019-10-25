На ринку в Києві прогримів вибух (фото, відео)



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На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

В результаті вибуху на ринку «Радосинь» ніхто не постраждав

У ніч на п’ятницю, 25 жовтня, на вулиці Теодора Драйзера, 8 в Києві прогримів вибух. Все сталося на території ринку «Радосинь».

Детонація сталася близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами співробітника охоронної фірми «Шериф», які приїхали на спрацювання сигналізації, вибух прогримів в проході між МАФами. З фасаду все було закрито ролетом.

Зловмисник зайшов на територію ринку і кинув вибухівку. За інформацією правоохоронців, чоловік був сам.

Попередньо, це була граната. На місці залишилися осколки вибухового пристрою. Серед них лежав і важіль від гранати.

Постраждалих немає. Від вибуху і уламків побилося скло у декількох спорудах.

На місці працювали екіпажі поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, близько 23:00 на вул. Пушкінській, 34 пролунав вибух.

У результаті вибуху загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону Донбас і засновник благодійного фонду Купол Віктор Дегтярьов із позивним Сенсей.

Другий загиблий - охоронець офісного будинку, біля якого стався вибух. Ім'я охоронця – Михайло.

У пораненої дівчини легкі ушкодження, Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події.

За фактом загибелі двох чоловіків в результаті вибуху розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як розповів начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко, загиблі були знайомі між собою. Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух. Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і в них ні з ким конфліктів не було.

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