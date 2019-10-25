На ринку в Києві прогримів вибух (фото, відео)
В результаті вибуху на ринку «Радосинь» ніхто не постраждав
У ніч на п’ятницю, 25 жовтня, на вулиці Теодора Драйзера, 8 в Києві прогримів вибух. Все сталося на території ринку «Радосинь».
Детонація сталася близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.
За словами співробітника охоронної фірми «Шериф», які приїхали на спрацювання сигналізації, вибух прогримів в проході між МАФами. З фасаду все було закрито ролетом.
Зловмисник зайшов на територію ринку і кинув вибухівку. За інформацією правоохоронців, чоловік був сам.
Попередньо, це була граната. На місці залишилися осколки вибухового пристрою. Серед них лежав і важіль від гранати.
Постраждалих немає. Від вибуху і уламків побилося скло у декількох спорудах.
На місці працювали екіпажі поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, близько 23:00 на вул. Пушкінській, 34 пролунав вибух.
У результаті вибуху загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону Донбас і засновник благодійного фонду Купол Віктор Дегтярьов із позивним Сенсей.
Другий загиблий - охоронець офісного будинку, біля якого стався вибух. Ім'я охоронця – Михайло.
У пораненої дівчини легкі ушкодження, Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події.
Як розповів начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко, загиблі були знайомі між собою. Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух. Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і в них ні з ким конфліктів не було.
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