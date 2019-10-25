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    Новини

    На ринку в Києві прогримів вибух (фото, відео)

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    На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група - На ринку в Києві прогримів вибух (фото, відео)
    На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група
    Фото: Інформатор

    В результаті вибуху на ринку «Радосинь» ніхто не постраждав

    У ніч на п’ятницю, 25 жовтня, на вулиці Теодора Драйзера, 8 в Києві прогримів вибух. Все сталося на території ринку «Радосинь».

    Детонація сталася близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами співробітника охоронної фірми «Шериф», які приїхали на спрацювання сигналізації, вибух прогримів в проході між МАФами. З фасаду все було закрито ролетом.

    Зловмисник зайшов на територію ринку і кинув вибухівку. За інформацією правоохоронців, чоловік був сам.

    Попередньо, це була граната. На місці залишилися осколки вибухового пристрою. Серед них лежав і важіль від гранати.

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    На ринку в Києві прогримів вибух (фото, відео)
    На ринку в Києві прогримів вибух (фото, відео)
    На ринку в Києві прогримів вибух (фото, відео)
    На ринку в Києві прогримів вибух (фото, відео)
    На ринку в Києві прогримів вибух (фото, відео)
    На ринку в Києві прогримів вибух (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Постраждалих немає. Від вибуху і уламків побилося скло у декількох спорудах.

    На місці працювали екіпажі поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, близько 23:00 на вул. Пушкінській, 34  пролунав вибух.

    У результаті вибуху загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону Донбас і засновник благодійного фонду Купол Віктор Дегтярьов із позивним Сенсей.

    Другий загиблий - охоронець офісного будинку, біля якого стався вибух. Ім'я охоронця – Михайло.

    У пораненої дівчини легкі ушкодження, Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події.

    За фактом загибелі двох чоловіків в результаті вибуху розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

    Як розповів начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко, загиблі були знайомі між собою. Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух. Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і в них ні з ким конфліктів не було.

    Основною версією залишається необережне поводження з гранатою

    Про всі подробиці справи читайте тут.

    Національна поліція України вибух Київ кримінал граната Троєщина
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