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    Вибухівки на станціях «Хрещатик» та «Майдан Незалежності» не знайдено

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    Вибухівки на станціях «Хрещатик» та «Майдан Незалежності» не знайдено

    Станції працюють у звичайному режимі

    Після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності» відчинено для пасажирів. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Повідомлення про замінування станцій виявилося неправдивим.

    «Станції «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» + пересадка перевірені та працюють у звичайному режимі. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», - інформують у метрополітені.

    Нагадаємо, дві центральні станції метро Києва були зачинені для пасажирів сьогодні близько 11:45 після надходження повідомлення про мінування.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень (з 11 до 17 лютого) столичні рятувальники здійснили 8 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 23 виїзди по заявкам щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

    Київ метро замінування Хрещатик
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