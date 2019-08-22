Відкриття фунікулера відкладено на невизначений строк



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Під час технічних перевірок виникли проблеми з тросом

Київський фунікулер, зачинений на щорічний технічний огляд, відкриється пізніше запланованого строку. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

Справа в тому, що після випробувального навантаження витяжка тросу перевищила допустиму норму. Згідно з експертною оцінкою фахівців це питання потребує додаткової уваги та часу на корекцію.

«Про день завершення регламентних робіт повідомимо додатково. Перепрошуємо за незручності та чекаємо на відкриття фунікулера разом із вами», - додали у «Київпастрансі».

У підприємстві нагадали, що під час щорічних регламентних робіт оновили засоби зв’язку, настили підлоги та стелі, провели ремонт тягових двигунів, коліс, гальм, пантографів.

Раніше сьогодні заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян повідомив, що незабаром після планового обслуговування розпочне свою роботу київський фунікулер. Точну дату відкриття мали назвати сьогодні після останніх технічних перевірок.