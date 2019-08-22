Замість ремонту – планове обслуговування: фунікулер уже відкривають



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У холах фунікулера встановили прилади для поповнення картки Kyiv Smart Card

Незабаром після планового обслуговування розпочне свою роботу Київський фунікулер. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.

Точна дата відкриття фунікулера стане відомою сьогодні. Наразі тривають останні технічні перевірки.

У холах фунікулера можна буде придбати або поповнити транспортну картку Kyiv Smart Card.

«Розрахуватись можна готівкою та банківською карткою. Всього в холах фунікулеру встановлено 5 автоматів», - повідомив Давтян.

Він додав, що продовжується встановлення приладів і на станціях метрополітену: вже підключено 17 станцій. Близько 200 автоматів буде встановлено на зупинках громадського транспорту.

Нагадаємо, з 22 липня і до 23 серпня фунікулер зачинено на щорічний технічний огляд. «Київпастранс» інформував, що буде проведено плановий огляд та ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також планувалося оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв’язку.

Раніше повідомлялося, що у липні в Києві фунікулер закриють для пасажирів через ремонт. Згідно з графіком, облаштування будмайданчика мало розпочатися вже в липні, а в серпні робочі повинні були приступити до демонтажу зношених конструкцій станцій. Повідомлялося, що це буде тривала перерва в роботі транспорту. Повністю оновити фунікулер обіцяли до грудня 2020 року.

КП «Київпастранс» після першого етапу ремонту візьметься за благоустрій та озеленення прилеглої території. На перший етап витратять 57 мільйонів гривень.

Споруди київського фунікулера (Михайлівського механічного підйому) на вул. Петра Сагайдачного, 3 відреставрують із пристосуванням до умов сучасного використання.

На поточний рік на ці потреби планують спрямувати 100,291 млн грн.Фінансування закупівлі нових кабін фунікулера та обладнання до них здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів, найближчим часом буде оголошено міжнародний тендер відповідно до процедур закупівель Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що в 2019 році для київського фунікулера закуплять нові вагони фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами.

Як відомо, у 2018 році на фунікулері здійснили ремонт. Відкриття провели без урочистостей, а перша поїздка відбулася 20 серпня. Ремонт проводили близько місяця.