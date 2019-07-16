Відлуння війни: у Києві виявлено дві міни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протитанкова міна ТМ-46

Виявлені вибухонебезпечні предмети вилучено та знищено на полігоні

За минулу добу у Києві піротехніки вилучили та знищили дві одиниці вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 15 липня, на вул. Сосницькій, 21, що у Дніпровському районі, під час земляних робіт виявлено протитанкову міну ТМ-46. А на вул. Юнкерова, 36 виявлено мінометну міну Д-81 мм.

Боєприпаси часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 745 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпайте, не пересувайте, не стукайте по корпусу, не розбирайте вибухонебезпечний предмет», - закликають рятувальники.

Нагадаємо, 23 червня у Києві піротехніки вилучили та знищили 13 вибухонебезпечних предметів.