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    Відпочинок двох знайомих закінчився бійкою, після якої один із них помер

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    Відпочинок двох знайомих закінчився бійкою, після якої один із них помер

    Поліцейські оголосили про підозру чоловіку, котрий смертельно травмував товариша

    До столичних правоохоронців надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що до них звернувся 48-річний чоловік із травмою голови.

    Поліцейські встановили, що двоє товаришів разом випивали алкогольні напої в одному із закладів Києва на вулиці Вербова. Між чоловіками відбулася суперечка, яка переросла у бійку. В результаті одному з них викликали «швидку», потерпілого госпіталізували. Через кілька днів чоловік помер. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці затримали фігуранта бійки - 38-річного киянина. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

    Чоловіку оголошено про підозру у злочині за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік вступився за товариша і тяжко побив киянина.

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