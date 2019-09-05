Відпочинок двох знайомих закінчився бійкою, після якої один із них помер



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Поліцейські оголосили про підозру чоловіку, котрий смертельно травмував товариша

До столичних правоохоронців надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що до них звернувся 48-річний чоловік із травмою голови.

Поліцейські встановили, що двоє товаришів разом випивали алкогольні напої в одному із закладів Києва на вулиці Вербова. Між чоловіками відбулася суперечка, яка переросла у бійку. В результаті одному з них викликали «швидку», потерпілого госпіталізували. Через кілька днів чоловік помер. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці затримали фігуранта бійки - 38-річного киянина. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Чоловіку оголошено про підозру у злочині за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік вступився за товариша і тяжко побив киянина.