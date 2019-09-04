У столиці чоловік вступився за товариша і тяжко побив киянина



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Конфлікт стався на літньому майданчику в кафе Фото: Нацполіція

Потерпілого з важкою травмою голови госпіталізували у лікарню

До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Володимиро-Либідській лежить чоловік без свідомості. На адресу виїхала слідчо-оперативна група та «швидка».

На місці події правоохоронці встановили, що два приятелі розпивали спиртні напої на літньому майданчику в кафе. Під час відпочинку між ними та іншим 25-річним відвідувачем виникла словесна перепалка, яка переросла у штовханину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Молодик образив одного із товаришів, а інший вирішив заступитися та кілька разів ударив опонента по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а друзі втекли із закладу», - розповів старший слідчий Голосіївського управління поліції Микола Неразік.

Із травмою голови постраждалого госпіталізували у лікарню для надання необхідної допомоги. При відпрацюванні оперативної інформації співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.