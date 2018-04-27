Відсьогодні «Київтеплоенерго» починає прийом на роботу працівників «Київенерго»

На першому етапі забезпечується переведення 5 114 працівників ПАТ «Київенерго»

Із 27 квітня комунальне підприємство «Київтеплоенерго» готове прийняти на роботу 5 114 працівників ПАТ «Київенерго». Наразі комунальне підприємство очікує від «Київенерго» заяв працівників на переведення. Про це повідомив в.о. директора КП «Київтеплоенерго» В’ячеслав Бінд.



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На першому етапі забезпечується переведення 5 114 працівників ПАТ «Київенерго»

Із 27 квітня комунальне підприємство «Київтеплоенерго» готове прийняти на роботу 5 114 працівників ПАТ «Київенерго». Наразі комунальне підприємство очікує від «Київенерго» заяв працівників на переведення. Про це повідомив в.о. директора КП «Київтеплоенерго» В’ячеслав Бінд.

Представник підприємства заявив, що процес прийняття у штат «Київтеплоенерго» працівників здійснюється з урахуванням рішення Київради від 24 квітня, згідно з яким із 1 травня 2018 року в експлуатацію «Київтеплоенерго» переходять котельні, теплові мережі, теплові пункти, лічильники та інше допоміжне майно. Також на першому етапі забезпечується переведення 5 114 працівників ПАТ «Київенерго». ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод «Енергія» та ще понад дві тисячі працівників будуть переведені до міського підприємства із 1 серпня 2018 року, після отримання необхідних ліцензій та дозволів.

«Позиція КП «Київтеплоенерго» у питаннях формування штату залишається незмінною: ми готові працевлаштувати усіх працівників, які задіяні у виробничих процесах і які мають відповідну кваліфікацію. Про це ми офіційно повідомили ПАТ «Київенерго» листом ще заздалегідь та отримали інформацію щодо персонального переліку спеціалістів – це понад 7,5 тисяч фахівців. Як тільки ми отримаємо заяви від людей, будемо готові їх офіційно оформити у «Київтеплоенерго», – зауважив Бінд.

Він також наголосив, що комунальне підприємство збереже для працівників відповідну заробітну платню та соціальні гарантії, а також створить належні умови роботи. Процес відбувається у плановому режимі і проблем із переходом немає.

Нагадаємо, 24 квітня Київська міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ «Київенерго» в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу «Енергія» до 31 липня 2018 року.